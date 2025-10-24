 Aller au contenu principal
Rivian accepte de payer 250 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites pour fraude à l'introduction en bourse
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 00:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rivian RIVN.O a accepté de régler une action collective de 2022 pour 250 millions de dollars avec certains actionnaires qui avaient allégué que le fabricant de véhicules électriques avait trompé les investisseurs sur les prix des véhicules lorsqu'il est entré en bourse, selon un dépôt au tribunal jeudi.

Véhicules électriques

Valeurs associées

