Rivian accepte de payer 250 millions de dollars pour mettre fin aux poursuites pour fraude à l'introduction en bourse

Rivian RIVN.O a accepté de régler une action collective de 2022 pour 250 millions de dollars avec certains actionnaires qui avaient allégué que le fabricant de véhicules électriques avait trompé les investisseurs sur les prix des véhicules lorsqu'il est entré en bourse, selon un dépôt au tribunal jeudi.