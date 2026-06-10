Rivales, âmes sœurs et survivantes, Chris et Martina sont de nouveau réunies à New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ossian Shine

Depuis plus d’un demi-siècle, Chris Evert et Martina Navratilova sont les deux piliers du sport moderne: rivales, amies, partenaires et co-auteures de l’une des histoires les plus fascinantes du tennis.

Leurs duels ont marqué une époque, transcendé le jeu et contribué à redéfinir ce que pouvaient être les athlètes féminines: féroces, vulnérables, engagées, glamour et assumant pleinement leur identité.

Aujourd’hui, plus de 50 ans après leur première rencontre alors qu’elles étaient adolescentes, ces deux femmes dont les vies se sont entremêlées à jamais sont assises côte à côte à New York, à la veille de la première de leur documentaire Netflix « Chris and Martina: The Final Set » ( NFLX.O ), pour revenir non seulement sur une rivalité légendaire, mais aussi sur une amitié qui a perduré bien après le dernier point joué.

« C’est époustouflant, en fait, quand on repense à la première fois où nous nous sommes rencontrées », a déclaré Navratilova, qui fêtera ses 70 ans plus tard cette année, en se remémorant une époque lointaine. « Je m’en souviens mieux que Chris, car Chris était déjà célèbre et moi, je n’étais personne.

« Si vous nous aviez dit ce qui allait se passer, nous aurions répondu: “Vous êtes folles”. Et si vous nous aviez dit quelle carrière nous allions avoir, nous aurions répondu: “Pas question. Ça n’arrivera jamais” », a-t-elle ajouté, avant de sourire à son adversaire et amie de toujours.

Evert acquiesça. « Nous étions tellement différentes dans notre jeunesse », dit-elle. « J’étais cette bonne petite catholique, sage et bien élevée… J’avais mon vernis à ongles et mes petites boucles d’oreilles, et tu sais… j’essayais d’être féminine en même temps, et Martina était la sportive, c’était l’athlète. Nous étions tellement différentes en tout point.

« Mais il y a quelque chose entre nous. Je suppose que c’est la profondeur de toutes nos expériences et de nos émotions, et le fait que nous ayons traversé ensemble les moments les plus importants de la vie de l’autre, tout ce qui s’est passé entre la maladie, les mariages et tout le reste », a ajouté Evert, âgée de 71 ans.

« Nous avons toujours été là l’une pour l’autre… c’est le dénominateur commun. »

LA MALADIE RENFORCE L'AMITIÉ

Ce dénominateur commun s’est encore renforcé lors de leurs combats parallèles contre le cancer. Evert a reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire en 2021 et Navratilova, un cancer de la gorge et du sein deux ans plus tard — des combats qu’elles ont toutes deux surmontés, et des expériences qui ont transformé un lien déjà extraordinaire en quelque chose d’encore plus profond.

« Eh bien, Martina était mon amie à l’époque, mais je pense que cela a amplifié le fait qu’elle était très loyale, qu’elle me soutenait énormément et qu’elle serait toujours là pour moi. Nous avons partagé cette expérience. C’est agréable d’être dans les tranchées avec quelqu’un qui vous tient vraiment à cœur », a déclaré Evert.

Pour Navratilova, cette épreuve a renforcé tout ce qu’elles avaient construit ensemble pendant des décennies.

« Cela a fait passer notre amitié à un autre niveau », a-t-elle déclaré. « La confiance et l’empathie… nous en avions déjà beaucoup, mais maintenant c’est comme si on se disait: “Bon sang, on pourrait toutes les deux mourir”.

« Ça devient vraiment sérieux, ce n’est pas un match de tennis. Ça a donc tout amplifié », a poursuivi Navratilova.

« Je sais à quel point elle est forte. Elle sait à quel point je suis forte... quand les choses se gâtent, on s'en sort toujours. On s'en est sorties haut la main », a-t-elle déclaré, avant d'adresser un sourire à sa rivale devenue meilleure amie.