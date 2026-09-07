RISING STONE : Rising Stone franchit deux nouvelles étapes structurantes dans son développement

Accord engageant en vue de l'acquisition d'un projet d'immobilier d'envergure en hypercentre de Val d'Isère , représentant un volume d'affaires prévisionnel supérieur à 100 M€

Montée de 34% à 64% au capital de la société de projet du programme Lac Bleu à Méribel , commercialisé à 75% et dont la livraison est prévue en décembre 2026

Rising Stone (Euronext - FR00140164Q1 - ALRIS) , créateur et constructeur d'immobilier de luxe dans les Alpes françaises et lieux de villégiature premium , annonce deux opérations qui renforcent à la fois son portefeuille de développement et son profil de création de valeur.

Val d'Isère : un accord engageant sur un projet d'exception en hypercentre

Lors de son point d'activité semestriel du 31 juillet 2026, le Groupe indiquait conduire des négociations sur plusieurs actifs majeurs et structurants à Val d'Isère, dont l'une progressait de manière particulièrement favorable. Ces négociations ont abouti : Rising Stone et le propriétaire de l'ensemble immobilier concerné sont parvenus à un accord, formalisé par la signature d'une lettre d'intention engageante ( LOI - Letter Of Intent - binding ) portant sur l'acquisition d'un actif immobilier situé en hypercentre de Val d'Isère.

Ce futur programme immobilier de luxe représenterait un volume d'affaires prévisionnel largement supérieur à 100 M€. Une fois l'acquisition réalisée, il porterait le volume d'affaires prévisionnel du portefeuille du Groupe au-delà de 1,1 Md€, contre 1 035 M€ au 30 juin 2026, et compterait parmi les projets les plus importants jamais engagés par Rising Stone. Cette opération confirme la place centrale de Val d'Isère, aux côtés de Courchevel, dans la stratégie de développement du Groupe sur les stations les plus premium de l'arc alpin, où le Groupe dispose de son avantage concurrentiel le plus fort.

La signature de l'acte de vente définitif pour cette opération devrait intervenir au cours des prochains mois.

Lac Bleu (Méribel) : montée de 34% à 64% au capital d'un programme sécurisé

Rising Stone annonce par ailleurs avoir porté sa participation de 34% à 64% dans la société de projet portant le programme Lac Bleu à Méribel.

Le Lac Bleu constitue l'un des projets emblématiques de Rising Stone à Méribel. En lieu et place de l'hôtel Le Lac Bleu, à 1 600 mètres d'altitude au pied de la piste Hulotte, Rising Stone réalise une construction neuve de 28 appartements, sur une superficie totale de 4 050 m², représentant un volume d'affaires total de 113 M€.

Cette montée au capital intervient à un stade avancé et largement sécurisé du programme : le taux de commercialisation atteint 75%, les travaux intérieurs sont en voie d'achèvement et la livraison est prévue en décembre 2026.

En renforçant sa participation, le Groupe accroît sa quote-part des résultats d'un programme dont le succès commercial est déjà établi, avec un effet positif attendu dès l'exercice 2026.

Cette opération illustre la discipline d'allocation du capital de Rising Stone : investir en priorité dans ses propres programmes, au moment où le couple rendement/risque est le plus favorable pour le Groupe et ses actionnaires.

Jean-Thomas Olano, Fondateur et Président-Directeur général de Rising Stone, déclare :

« Ces deux opérations traduisent une même conviction : concentrer notre capital là où nous créons le plus de valeur. À Méribel, nous renforçons notre position dans un programme sécurisé, à quelques mois de sa livraison. À Val d'Isère, nous nous engageons sur un projet d'exception en hypercentre, appelé à devenir l'une des plus belles réalisations du Groupe. Quelques mois après notre introduction en Bourse, nous poursuivons, étape après étape, l'exécution de la feuille de route présentée au marché. »

Agenda financier

28 octobre 2026 : Résultats semestriels 2026

: Résultats semestriels 2026 Janvier 2027 : Point d'activité annuel 2026

Ces dates sont données à titre indicatif et elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de Rising Stone

Fondé en 2016 par Jean-Thomas Olano, Rising Stone est un créateur et constructeur d'immobilier de luxe et d'ultra-luxe au cœur des Alpes françaises.

Rising Stone imagine, conçoit et construit des chalets et appartements aux plus hauts standards du luxe dans les stations alpines prestigieuses (Méribel, Courchevel, Val d'Isère, Megève, etc.) et dans des lieux de villégiature premium . Depuis sa création, Rising Stone a conçu, construit et commercialisé plus de 22 000 m² de programmes immobiliers de luxe.

Fort d'une équipe pluridisciplinaire et expérimentée de 52 collaborateurs, Rising Stone propose un accompagnement complet : sourcing & acquisition d'actifs fonciers ultra-premium, conception & construction haut de gamme, prestations d'architecture d'intérieur & rénovation, accompagnement patrimonial sur mesure et services d'excellence (para-hôtellerie haut de gamme, conciergerie).

Rising Stone dispose d'un portefeuille foncier en phase de développement, constitué de 15 projets immobiliers (335 chalets et appartements d'une superficie totale de plus de 46 000 m²) et de 3 contrats pour compte de tiers, représentant un volume d'affaires total prévisionnel de plus de 1 Md€ jusqu'en 2030.

Rising Stone est coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris. Code ISIN : FR00140164Q1 - Code mnémonique : ALRIS.

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