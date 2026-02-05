 Aller au contenu principal
Rising Stone, créateur et constructeur d’immobilier de luxe, lance son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris pour accélérer son développement dans l’immobilier de luxe alpin
05/02/2026 à 15:31

▪ Opération d'un montant brut initial d'environ 30,3 M€, dont 25,0 M€ d'augmentation de capital et 5,3 M€ de cessions d'actions existantes, pouvant être porté à un montant total brut maximum de 39,1 M€ (en milieu de fourchette) avec 28,8 M€ au titre de l'augmentation de capital en cas d'exercice intégral de la Clause d'extension et de 10,4 M€ de cessions d'actions existantes en cas d'exercice de l'Option de surallocation

▪ 18,9 M€ déjà sécurisés par 16 investisseurs (dont 4 actionnaires existants) sous la forme d'engagements de souscription, soit 79,1% du montant de l'augmentation de capital initiale (en bas de fourchette)

▪ Fourchette indicative de prix : entre 53,45 € et 58,30 € par action

▪ Période de souscription : du 5 février 2026 au 17 février 2026 inclus pour l'Offre à prix ouvert et jusqu'au 18 février 2026 (12h00 CET) pour le Placement global

▪ Éligibilité de l'offre aux dispositifs PEA et PEA PME-ETI et au réinvestissement économique dans le cadre d'un apport cession (article 150-0 B ter du Code général des impôts) ▪ Une trajectoire de croissance établie à horizon 2028 : a minima 155 M€ de chiffre d'affaires et 30 M€ de résultat net visés, soit un triplement sur la période 2026-2028 (vs. estimations 2025)

▪ Une politique de distribution de dividendes attractive visant un taux de distribution minimum de 40% du résultat net et qui sera mise en oeuvre dès 2026 (au titre de l'exercice 2025)

▪ Rising Stone, un nouvel acteur boursier dans le secteur du luxe, dédié à l'immobilier haut de gamme

