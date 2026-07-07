 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RISING STONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026
information fournie par Actusnews 07/07/2026 à 18:00

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Rising Stone (Euronext - FR00140164Q1 - ALRIS) , créateur et constructeur d'immobilier de luxe dans les Alpes françaises et lieux de villégiature premium , à Portzamparc – Groupe BNP Paribas, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 3 419 titres Rising Stone
  • 135 199,99 €

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre le 1 er avril 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 300 000,00 €

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions
Achats 6 394 309 024,48 € 164
Ventes 2 975 144 224,47 € 2 975

À propos de Rising Stone
Fondé en 2016 par Jean-Thomas Olano, Rising Stone est un créateur et constructeur d'immobilier de luxe et ultra luxe au cœur des Alpes françaises.
Rising Stone imagine, conçoit et construit des chalets et appartements aux plus hauts standards du luxe dans les stations alpines prestigieuses (Méribel, Courchevel, Val d'Isère, Megève, etc.) et dans des lieux de villégiature premium . Depuis sa création, Rising Stone a conçu, construit et commercialisé plus de 22 000 m² de programmes immobiliers de luxe.
Fort d'une équipe pluridisciplinaire et expérimentée de 52 collaborateurs, Rising Stone propose un accompagnement complet : sourcing & acquisition d'actifs fonciers ultra-premium, conception & construction haut de gamme, prestations d'architecture d'intérieur & rénovation, accompagnement patrimonial sur mesure et services d'excellence (para-hôtellerie haut de gamme, conciergerie).
Rising Stone dispose d'un portefeuille foncier en phase de développement, constitué de 15 projets immobiliers (335 chalets et appartements d'une superficie totale de plus de 46 000 m²) et de 3 contrats pour compte de tiers, représentant un volume d'affaires total prévisionnel de 1 Md€ jusqu'en 2030.
Rising Stone est coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris. Code ISIN : FR00140164Q1 - Code mnémonique : ALRIS.
Plus d'informations sur Rising-stone.com

Contacts

Rising Stone
Jean-Thomas Olano
Président-Directeur général
contact@rising-stone.com 		Relations investisseurs
ACTUS
Mathieu Omnes
+33 (0)1 53 67 36 92
rising-stone@actus.fr 		Relations presse
ACTUS
Serena Boni
+33 (0)6 19 37 55 31
sboni@actus.fr

Annexe

ACHATS VENTES
Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 164 6 394 309 024,48 TOTAL 87 2 975 144 224,47
01/04/2026 5 228 11096,3 09/04/2026 1 50 2400
02/04/2026 11 891 42835,54 10/04/2026 1 50 2448,25
07/04/2026 6 253 12057,2 13/04/2026 2 80 3801
08/04/2026 12 550 25997,4 15/04/2026 5 216 10759,2
09/04/2026 6 245 11538,5 16/04/2026 1 50 2540
10/04/2026 5 205 9702,55 20/04/2026 1 35 1757
13/04/2026 3 104 4873,45 21/04/2026 1 1 49,8
14/04/2026 5 228 10796,6 30/04/2026 1 50 2500
17/04/2026 1 50 2530 04/05/2026 2 92 4715,6
20/04/2026 1 21 1044,75 05/05/2026 1 50 2555
21/04/2026 1 9 445,95 06/05/2026 1 30 1560
22/04/2026 2 100 4945 13/05/2026 1 50 2560
24/04/2026 2 100 4895 18/05/2026 3 57 2884
27/04/2026 4 200 9787,5 19/05/2026 2 60 3012
28/04/2026 6 166 8060,35 22/05/2026 1 40 1952
29/04/2026 2 89 4335,4 25/05/2026 3 54 2625,2
04/05/2026 2 100 5020 26/05/2026 1 26 1268,8
06/05/2026 5 247 12573,19 27/05/2026 3 125 6137,5
07/05/2026 1 50 2550 28/05/2026 4 125 6220,2
08/05/2026 1 50 2540 01/06/2026 1 42 2066,4
11/05/2026 3 101 5136 03/06/2026 4 195 9411,5
12/05/2026 3 150 7620 05/06/2026 4 160 7588
13/05/2026 2 58 2957,2 08/06/2026 2 85 3910
18/05/2026 3 150 7530 09/06/2026 1 34 1553,8
19/05/2026 1 50 2500 10/06/2026 5 210 9669,01
20/05/2026 5 161 7981,99 11/06/2026 1 4 183,8
21/05/2026 4 91 4468,3 12/06/2026 5 123 5728,5
22/05/2026 2 60 2916 15/06/2026 4 160 7596
25/05/2026 3 90 4338 16/06/2026 2 60 2925
26/05/2026 1 3 145,2 17/06/2026 5 129 6261,6
27/05/2026 1 38 1850,6 18/06/2026 2 60 2943
28/05/2026 2 60 2946 23/06/2026 3 90 4365
29/05/2026 1 30 1464 25/06/2026 5 155 7365,51
02/06/2026 3 62 3018,6 29/06/2026 6 167 8025,8
03/06/2026 5 150 7191 30/06/2026 2 60 2886
04/06/2026 3 61 2894,8
05/06/2026 5 140 6496
08/06/2026 3 80 3656
09/06/2026 4 110 4978
11/06/2026 1 26 1184,3
12/06/2026 1 27 1233,9
16/06/2026 2 60 2880
17/06/2026 1 22 1060,4
18/06/2026 1 30 1458
19/06/2026 4 151 7353,31
22/06/2026 3 90 4362
23/06/2026 2 60 2887,5
24/06/2026 4 160 7668
25/06/2026 4 91 4283,3
26/06/2026 3 64 3022
29/06/2026 3 82 3919,4

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lmybaZlvYm/GlXJyZ5WaaZOWb5iUmmaVm5TKyGhvk53IaXGVm22Wb5TJZnJqlmpm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99150-rising-stone-cp-bilan-semestriel-30062026-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

RISING STONE
52,000 EUR Euronext Paris -0,19%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,05 +0,14%
CAC 40
8 436,24 -0,51%
EUR/USD SPOT
1,14146 +0,06%
Or
4 124,13 +0,41%
2CRSI
36,4 -7,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank