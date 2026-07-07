RISING STONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Rising Stone (Euronext - FR00140164Q1 - ALRIS) , créateur et constructeur d'immobilier de luxe dans les Alpes françaises et lieux de villégiature premium , à Portzamparc – Groupe BNP Paribas, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 419 titres Rising Stone
- 135 199,99 €
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre le 1 er avril 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 300 000,00 €
Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Titres
|Capitaux
|Transactions
|Achats
|6 394
|309 024,48 €
|164
|Ventes
|2 975
|144 224,47 €
|2 975
À propos de Rising Stone
Fondé en 2016 par Jean-Thomas Olano, Rising Stone est un créateur et constructeur d'immobilier de luxe et ultra luxe au cœur des Alpes françaises.
Rising Stone imagine, conçoit et construit des chalets et appartements aux plus hauts standards du luxe dans les stations alpines prestigieuses (Méribel, Courchevel, Val d'Isère, Megève, etc.) et dans des lieux de villégiature premium . Depuis sa création, Rising Stone a conçu, construit et commercialisé plus de 22 000 m² de programmes immobiliers de luxe.
Fort d'une équipe pluridisciplinaire et expérimentée de 52 collaborateurs, Rising Stone propose un accompagnement complet : sourcing & acquisition d'actifs fonciers ultra-premium, conception & construction haut de gamme, prestations d'architecture d'intérieur & rénovation, accompagnement patrimonial sur mesure et services d'excellence (para-hôtellerie haut de gamme, conciergerie).
Rising Stone dispose d'un portefeuille foncier en phase de développement, constitué de 15 projets immobiliers (335 chalets et appartements d'une superficie totale de plus de 46 000 m²) et de 3 contrats pour compte de tiers, représentant un volume d'affaires total prévisionnel de 1 Md€ jusqu'en 2030.
Rising Stone est coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris. Code ISIN : FR00140164Q1 - Code mnémonique : ALRIS.
Plus d'informations sur Rising-stone.com
Contacts
|
Rising Stone
Jean-Thomas Olano
Président-Directeur général
contact@rising-stone.com
|
Relations investisseurs
ACTUS
Mathieu Omnes
+33 (0)1 53 67 36 92
rising-stone@actus.fr
|
Relations presse
ACTUS
Serena Boni
+33 (0)6 19 37 55 31
sboni@actus.fr
Annexe
|ACHATS
|VENTES
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|164
|6 394
|309 024,48
|TOTAL
|87
|2 975
|144 224,47
|01/04/2026
|5
|228
|11096,3
|09/04/2026
|1
|50
|2400
|02/04/2026
|11
|891
|42835,54
|10/04/2026
|1
|50
|2448,25
|07/04/2026
|6
|253
|12057,2
|13/04/2026
|2
|80
|3801
|08/04/2026
|12
|550
|25997,4
|15/04/2026
|5
|216
|10759,2
|09/04/2026
|6
|245
|11538,5
|16/04/2026
|1
|50
|2540
|10/04/2026
|5
|205
|9702,55
|20/04/2026
|1
|35
|1757
|13/04/2026
|3
|104
|4873,45
|21/04/2026
|1
|1
|49,8
|14/04/2026
|5
|228
|10796,6
|30/04/2026
|1
|50
|2500
|17/04/2026
|1
|50
|2530
|04/05/2026
|2
|92
|4715,6
|20/04/2026
|1
|21
|1044,75
|05/05/2026
|1
|50
|2555
|21/04/2026
|1
|9
|445,95
|06/05/2026
|1
|30
|1560
|22/04/2026
|2
|100
|4945
|13/05/2026
|1
|50
|2560
|24/04/2026
|2
|100
|4895
|18/05/2026
|3
|57
|2884
|27/04/2026
|4
|200
|9787,5
|19/05/2026
|2
|60
|3012
|28/04/2026
|6
|166
|8060,35
|22/05/2026
|1
|40
|1952
|29/04/2026
|2
|89
|4335,4
|25/05/2026
|3
|54
|2625,2
|04/05/2026
|2
|100
|5020
|26/05/2026
|1
|26
|1268,8
|06/05/2026
|5
|247
|12573,19
|27/05/2026
|3
|125
|6137,5
|07/05/2026
|1
|50
|2550
|28/05/2026
|4
|125
|6220,2
|08/05/2026
|1
|50
|2540
|01/06/2026
|1
|42
|2066,4
|11/05/2026
|3
|101
|5136
|03/06/2026
|4
|195
|9411,5
|12/05/2026
|3
|150
|7620
|05/06/2026
|4
|160
|7588
|13/05/2026
|2
|58
|2957,2
|08/06/2026
|2
|85
|3910
|18/05/2026
|3
|150
|7530
|09/06/2026
|1
|34
|1553,8
|19/05/2026
|1
|50
|2500
|10/06/2026
|5
|210
|9669,01
|20/05/2026
|5
|161
|7981,99
|11/06/2026
|1
|4
|183,8
|21/05/2026
|4
|91
|4468,3
|12/06/2026
|5
|123
|5728,5
|22/05/2026
|2
|60
|2916
|15/06/2026
|4
|160
|7596
|25/05/2026
|3
|90
|4338
|16/06/2026
|2
|60
|2925
|26/05/2026
|1
|3
|145,2
|17/06/2026
|5
|129
|6261,6
|27/05/2026
|1
|38
|1850,6
|18/06/2026
|2
|60
|2943
|28/05/2026
|2
|60
|2946
|23/06/2026
|3
|90
|4365
|29/05/2026
|1
|30
|1464
|25/06/2026
|5
|155
|7365,51
|02/06/2026
|3
|62
|3018,6
|29/06/2026
|6
|167
|8025,8
|03/06/2026
|5
|150
|7191
|30/06/2026
|2
|60
|2886
|04/06/2026
|3
|61
|2894,8
|05/06/2026
|5
|140
|6496
|08/06/2026
|3
|80
|3656
|09/06/2026
|4
|110
|4978
|11/06/2026
|1
|26
|1184,3
|12/06/2026
|1
|27
|1233,9
|16/06/2026
|2
|60
|2880
|17/06/2026
|1
|22
|1060,4
|18/06/2026
|1
|30
|1458
|19/06/2026
|4
|151
|7353,31
|22/06/2026
|3
|90
|4362
|23/06/2026
|2
|60
|2887,5
|24/06/2026
|4
|160
|7668
|25/06/2026
|4
|91
|4283,3
|26/06/2026
|3
|64
|3022
|29/06/2026
|3
|82
|3919,4
- SECURITY MASTER Key : lmybaZlvYm/GlXJyZ5WaaZOWb5iUmmaVm5TKyGhvk53IaXGVm22Wb5TJZnJqlmpm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99150-rising-stone-cp-bilan-semestriel-30062026-fr.pdf
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