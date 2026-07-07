RISING STONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Rising Stone (Euronext - FR00140164Q1 - ALRIS) , créateur et constructeur d'immobilier de luxe dans les Alpes françaises et lieux de villégiature premium , à Portzamparc – Groupe BNP Paribas, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 419 titres Rising Stone

135 199,99 €

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre le 1 er avril 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

300 000,00 €

Au cours du 1 er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 6 394 309 024,48 € 164 Ventes 2 975 144 224,47 € 2 975

À propos de Rising Stone

Fondé en 2016 par Jean-Thomas Olano, Rising Stone est un créateur et constructeur d'immobilier de luxe et ultra luxe au cœur des Alpes françaises.

Rising Stone imagine, conçoit et construit des chalets et appartements aux plus hauts standards du luxe dans les stations alpines prestigieuses (Méribel, Courchevel, Val d'Isère, Megève, etc.) et dans des lieux de villégiature premium . Depuis sa création, Rising Stone a conçu, construit et commercialisé plus de 22 000 m² de programmes immobiliers de luxe.

Fort d'une équipe pluridisciplinaire et expérimentée de 52 collaborateurs, Rising Stone propose un accompagnement complet : sourcing & acquisition d'actifs fonciers ultra-premium, conception & construction haut de gamme, prestations d'architecture d'intérieur & rénovation, accompagnement patrimonial sur mesure et services d'excellence (para-hôtellerie haut de gamme, conciergerie).

Rising Stone dispose d'un portefeuille foncier en phase de développement, constitué de 15 projets immobiliers (335 chalets et appartements d'une superficie totale de plus de 46 000 m²) et de 3 contrats pour compte de tiers, représentant un volume d'affaires total prévisionnel de 1 Md€ jusqu'en 2030.

Rising Stone est coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris. Code ISIN : FR00140164Q1 - Code mnémonique : ALRIS.

Plus d'informations sur Rising-stone.com

Contacts

Rising Stone

Jean-Thomas Olano

Président-Directeur général

contact@rising-stone.com Relations investisseurs

ACTUS

Mathieu Omnes

+33 (0)1 53 67 36 92

rising-stone@actus.fr Relations presse

ACTUS

Serena Boni

+33 (0)6 19 37 55 31

sboni@actus.fr

Annexe

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 164 6 394 309 024,48 TOTAL 87 2 975 144 224,47 01/04/2026 5 228 11096,3 09/04/2026 1 50 2400 02/04/2026 11 891 42835,54 10/04/2026 1 50 2448,25 07/04/2026 6 253 12057,2 13/04/2026 2 80 3801 08/04/2026 12 550 25997,4 15/04/2026 5 216 10759,2 09/04/2026 6 245 11538,5 16/04/2026 1 50 2540 10/04/2026 5 205 9702,55 20/04/2026 1 35 1757 13/04/2026 3 104 4873,45 21/04/2026 1 1 49,8 14/04/2026 5 228 10796,6 30/04/2026 1 50 2500 17/04/2026 1 50 2530 04/05/2026 2 92 4715,6 20/04/2026 1 21 1044,75 05/05/2026 1 50 2555 21/04/2026 1 9 445,95 06/05/2026 1 30 1560 22/04/2026 2 100 4945 13/05/2026 1 50 2560 24/04/2026 2 100 4895 18/05/2026 3 57 2884 27/04/2026 4 200 9787,5 19/05/2026 2 60 3012 28/04/2026 6 166 8060,35 22/05/2026 1 40 1952 29/04/2026 2 89 4335,4 25/05/2026 3 54 2625,2 04/05/2026 2 100 5020 26/05/2026 1 26 1268,8 06/05/2026 5 247 12573,19 27/05/2026 3 125 6137,5 07/05/2026 1 50 2550 28/05/2026 4 125 6220,2 08/05/2026 1 50 2540 01/06/2026 1 42 2066,4 11/05/2026 3 101 5136 03/06/2026 4 195 9411,5 12/05/2026 3 150 7620 05/06/2026 4 160 7588 13/05/2026 2 58 2957,2 08/06/2026 2 85 3910 18/05/2026 3 150 7530 09/06/2026 1 34 1553,8 19/05/2026 1 50 2500 10/06/2026 5 210 9669,01 20/05/2026 5 161 7981,99 11/06/2026 1 4 183,8 21/05/2026 4 91 4468,3 12/06/2026 5 123 5728,5 22/05/2026 2 60 2916 15/06/2026 4 160 7596 25/05/2026 3 90 4338 16/06/2026 2 60 2925 26/05/2026 1 3 145,2 17/06/2026 5 129 6261,6 27/05/2026 1 38 1850,6 18/06/2026 2 60 2943 28/05/2026 2 60 2946 23/06/2026 3 90 4365 29/05/2026 1 30 1464 25/06/2026 5 155 7365,51 02/06/2026 3 62 3018,6 29/06/2026 6 167 8025,8 03/06/2026 5 150 7191 30/06/2026 2 60 2886 04/06/2026 3 61 2894,8 05/06/2026 5 140 6496 08/06/2026 3 80 3656 09/06/2026 4 110 4978 11/06/2026 1 26 1184,3 12/06/2026 1 27 1233,9 16/06/2026 2 60 2880 17/06/2026 1 22 1060,4 18/06/2026 1 30 1458 19/06/2026 4 151 7353,31 22/06/2026 3 90 4362 23/06/2026 2 60 2887,5 24/06/2026 4 160 7668 25/06/2026 4 91 4283,3 26/06/2026 3 64 3022 29/06/2026 3 82 3919,4