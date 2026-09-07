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Rising Stone accélère son développement à Val d'Isère et Méribel
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 18:06
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Le spécialiste de l'immobilier de luxe renforce son portefeuille avec un projet de plus de 100 MEUR à Val d'Isère et augmente sa participation dans le programme Lac Bleu à Méribel.

Rising Stone annonce la signature d'une lettre d'intention engageante en vue d'acquérir un actif immobilier en hypercentre de Val d'Isère, représentant un volume d'affaires prévisionnel largement supérieur à 100 MEUR. Une fois l'acquisition réalisée, le portefeuille du groupe dépasserait 1,1 MdEUR, contre 1,035 MdEUR au 30 juin 2026. La signature de l'acte de vente définitif est attendue dans les prochains mois.

Parallèlement, Rising Stone a porté de 34% à 64% sa participation dans la société portant le programme Lac Bleu à Méribel, qui représente un volume d'affaires total de 113 MEUR. Commercialisé à 75%, le projet de 28 appartements doit être livré en décembre 2026.

"Ces deux opérations traduisent une même conviction : concentrer notre capital là où nous créons le plus de valeur", a commenté Jean-Thomas Olano, fondateur et président-directeur général de Rising Stone.

Le groupe indique que cette montée au capital augmentera sa quote-part des résultats du programme, avec un effet positif attendu dès l'exercice 2026.

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