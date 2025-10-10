Rishi Sunak rejoint Microsoft et Anthropic comme conseiller
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 16:31
Chez Anthropic, soutenue par Amazon et Google, il interviendra sur la stratégie et les tendances macroéconomiques et géopolitiques, dans le respect des règles fixées par l'Advisory Committee on Business Appointments (ACOBA).
Microsoft bénéficiera de son expertise lors du Microsoft Summit, sans qu'il ne traite de politique britannique.
Pour rappel, Rishi Sunak reste soumis à une interdiction de lobbying pendant deux ans après la fin de son mandat ministériel, soit jusqu'en juillet 2026.
Valeurs associées
|521,2592 USD
|NASDAQ
|-0,22%
