 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 968,33
-0,91%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rishi Sunak rejoint Microsoft et Anthropic comme conseiller
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 16:31

Rishi Sunak a annoncé hier soir avoir été nommé conseiller principal auprès de Microsoft et de la start-up d'intelligence artificielle Anthropic. L'ancien Premier ministre britannique, encore député, reversera l'intégralité de ses revenus à The Richmond Project, l'organisation caritative qu'il a fondée avec son épouse Akshata Murty.
Chez Anthropic, soutenue par Amazon et Google, il interviendra sur la stratégie et les tendances macroéconomiques et géopolitiques, dans le respect des règles fixées par l'Advisory Committee on Business Appointments (ACOBA).
Microsoft bénéficiera de son expertise lors du Microsoft Summit, sans qu'il ne traite de politique britannique.

Pour rappel, Rishi Sunak reste soumis à une interdiction de lobbying pendant deux ans après la fin de son mandat ministériel, soit jusqu'en juillet 2026.

Rishi Sunak

Valeurs associées

MICROSOFT
521,2592 USD NASDAQ -0,22%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’argent qui dort vous coûte cher !
    L’argent qui dort vous coûte cher !
    information fournie par Amundi 10.10.2025 17:05 

    Epargnez malin avec les éclairages des experts Amundi ! Découvrez notre nouvelle série dédiée à l'investissement : des témoignages authentiques recueillis lors d'un micro-trottoir, accompagnés des bons réflexes de nos experts Amundi pour épargner malin ! Bon réflexe ... Lire la suite

  • Photo diffusée le 10 octobre 2025 sur la page Facebook du Bureau de protection contre les incendies de la région 11 montrant des dégâts à Baganga, dans la province de Davao, sur l'île méridionale de Minadanao, après un séisme aux Philippines ( Bureau de protection contre les incendies de la région 11 / Handout )
    Philippines : nouvelle secousse de magnitude 6,9 dans le sud
    information fournie par AFP 10.10.2025 17:04 

    Une réplique de magnitude 6,9 a secoué vendredi le sud des Philippines, réactivant l'alerte au tsunami, quelques heures après un séisme de 7,4 qui a fait au moins six morts. La réplique est survenue à 19H12 heure locale (11H12 GMT), poussant le bureau sismologique ... Lire la suite

  • Des Gazaouis déplacés retournent à Khan Younès
    Des Gazaouis déplacés retournent à Khan Younès
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 16:44 

    Des déplacés palestiniens retournaient vendredi dans les ruines de leurs maisons à Khan Younès, après le retrait de l'armée israélienne de plusieurs zones du territoire palestinien.

  • Frappes russes sur l'Ukraine: Kiev et neuf régions affectées par des coupures d'électricité
    Frappes russes sur l'Ukraine: Kiev et neuf régions affectées par des coupures d'électricité
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 16:43 

    La ville de Kiev et neuf régions à travers le pays ont été affectées par des coupures d'électricité à la suite de frappes nocturnes russes massives ciblant le système énergétique ukrainien, a annoncé le ministère de l'Energie.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank