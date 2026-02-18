Riot Platforms bondit après que l'investisseur Starboard a réclamé davantage d'opérations dans le domaine de l'IA

18 février - ** Les actions de la société de minage de bitcoin s et de centres de données Riot Platforms RIOT.O ont bondi de 5,3 % à 15,42 $ avant la mise sur le marché

** L'investisseur activiste Starboard Value exhorte RIOT à faire preuve d'un sens de l'urgence renouvelé pour conclure davantage de contrats "matériels" dans le domaine de l'intelligence artificielle

** Starboard affirme que les actions de RIOT ont sous-performé par rapport à leurs pairs qui ont signé des contrats importants dans le domaine de l'intelligence artificielle

** La transaction récemment annoncée avec Advanced Micro Devices est un signal positif et confirme notre opinion sur la valeur intrinsèque des sites clés de Riot, mais il s'agit d'un petit accord de validation de concept, et nous, comme vous, attendons beaucoup plus", déclare Starboard

** Starboard a augmenté sa participation dans RIOT, selon une déclaration faite mardi à la U.S. Securities and Exchange Commission

** RIOT n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** À la dernière clôture, l'action RIOT a progressé de 15,6 % depuis le début de l'année