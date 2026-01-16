 Aller au contenu principal
Riot et AMD progressent après la signature d'un contrat de location d'un centre de données sur le site de Rockdale
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 16:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions du mineur de bitcoins Riot Platforms RIOT.O augmentent de 11,9 % à 18,55 $; Advanced Micro Devices AMD.O augmente de 2,2 % à 232,91 $

** Riot annonce l'acquisition d'un terrain et la location d'un premier centre de données avec AMD sur le site de Rockdale

** Riot achète 200 acres à Rockdale pour 96 millions de dollars

** En 2025, Riot a gagné 20,8 % et AMD 75,1 %

