Rio Tinto valide une étape majeure avec la 1ère production de cuivre issue de sa technologie Nuton
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 12:23
Katie Jackson, CEO de Rio Tinto Copper, souligne que "Nuton prouve qu'une production plus propre, plus rapide et plus efficace est possible à l'échelle industrielle", le passage du concept à la production n'ayant pris que 18 mois.
Nuton élimine les étapes de concentration et de fusion, atteint jusqu'à 85% de récupération et réduit fortement l'eau et les émissions. À Johnson Camp, le cuivre vise un bilan carbone de 0,82 kg CO?-e/kg grâce à l'usage d'électricité 100% renouvelable.
Stephen Twyerould, CEO de Gunnison Copper, estime que cette première production confirme le potentiel d'une filière américaine de cuivre bas carbone. La prochaine phase portera sur la validation technique à long terme.
Rio Tinto gagne actuellement 0,4% à Londres dans un marché en hausse de 0,1%.
