Rio Tinto valide une étape majeure avec la 1ère production de cuivre issue de sa technologie Nuton
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 12:23

Rio Tinto annonce la première production de cuivre "Nuton" au site Johnson Camp, en Arizona, après plus de 30 ans de développement. Cette technologie de bio-lixiviation, fondée sur des micro-organismes, doit permettre de produire environ 300 000 tonnes de cuivre affiné sur quatre ans et de soutenir l'approvisionnement américain.

Katie Jackson, CEO de Rio Tinto Copper, souligne que "Nuton prouve qu'une production plus propre, plus rapide et plus efficace est possible à l'échelle industrielle", le passage du concept à la production n'ayant pris que 18 mois.

Nuton élimine les étapes de concentration et de fusion, atteint jusqu'à 85% de récupération et réduit fortement l'eau et les émissions. À Johnson Camp, le cuivre vise un bilan carbone de 0,82 kg CO?-e/kg grâce à l'usage d'électricité 100% renouvelable.

Stephen Twyerould, CEO de Gunnison Copper, estime que cette première production confirme le potentiel d'une filière américaine de cuivre bas carbone. La prochaine phase portera sur la validation technique à long terme.

Rio Tinto gagne actuellement 0,4% à Londres dans un marché en hausse de 0,1%.

