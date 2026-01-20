GSK acquiert un traitement prometteur contre les allergies alimentaires

information fournie par Boursorama avec AFP • 20/01/2026 à 12:38

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le géant pharmaceutique britannique GSK a annoncé mardi l'acquisition du laboratoire californien RAPT Therapeutics, qui développe une molécule prometteuse dans le traitement des allergies alimentaires, une opération valorisée à 2,2 milliards de dollars.

Avec cette acquisition, GSK obtient les droits mondiaux sur l'ozureprubart, un anticorps qui bloque l'IgE, la molécule responsable d'environ 94 % des allergies alimentaires sévères, selon le communiqué du groupe.

Encore en phase d'essai clinique, cet anticorps pourrait protéger contre les réactions allergiques alimentaires en nécessitant moins d'administrations que les traitements actuels, avec une prise toutes les 12 semaines, contre 2 à 4 semaines habituellement.

D'après GSK, plus de 17 millions de personnes sont diagnostiquées avec des allergies alimentaires aux Etats-Unis. Parmi elles, plus de 1,3 million souffrent de réactions sévères, dont deux tiers sont des enfants et des adolescents.

Au Royaume-Uni, environ 6% de la population adulte souffre d'une allergie alimentaire, selon la Food Standards Agency. "Si GSK parvient à mettre au point une solution plus pratique, le potentiel de gains est considérable", souligne Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

"Il reste encore des obstacles à franchir dans le processus de test et il n'y a aucune garantie de succès, mais ce type d'initiative fait précisément partie des risques que les grands groupes pharmaceutiques comme GSK doivent prendre", ajoute-t-il.

RAPT Therapeutics est spécialisée dans le développement de thérapies innovantes pour les maladies inflammatoires et immunologiques.

Selon les termes de l'accord, GSK versera 58 dollars par action, valorisant l'opération à 2,2 milliards de dollars. La transaction doit être finalisée au premier trimestre 2026.

Le titre de GSK chutait d'environ 1,5% à la Bourse de Londres, dans un contexte de marchés en repli, marqués par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et l'Europe.