Rio Tinto valide un investissement de 473 millions de dollars dans le projet Zulti South
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 14:12

Rio Tinto a approuvé le projet Zulti South de Richards Bay Minerals (RBM), levant ainsi la suspension en vigueur depuis janvier 2020. Cet investissement de 473 millions de dollars vise à prolonger la durée de vie de la mine jusqu'en 2050 et à garantir la continuité opérationnelle de RBM pour les années à venir.

RBM opère actuellement dans la zone de concession de Zulti North (située dans la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud), qui comprend une usine de séparation de minéraux et une fonderie. A mesure que le gisement de Zulti North s'épuise, Zulti South devient crucial pour RBM afin de maintenir un approvisionnement stable en zircon, rutile et ilménite, et de soutenir les ventes de TiO2 (dioxyde de titane ) sur toute la durée de vie de la mine.

La société China Harbour Engineering Company (CHEC) a été nommée entrepreneur EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) pour la construction de Zulti South. Ce choix repose sur ses performances éprouvées et ses solides antécédents, notamment son partenariat stratégique avec Rio Tinto sur le projet Simandou en Guinée.

Le début des travaux de construction est prévu pour le premier trimestre 2026 et durera 30 mois, la mise en production commerciale initiale étant attendue pour le quatrième trimestre 2028. Cette première phase soutiendra l'approvisionnement de RBM en zircon et en ilménite, tandis que la seconde phase s'inscrira dans le cadre de la stratégie de développement à long terme.

