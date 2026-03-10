Rio Tinto sécurise un financement de 1,18 milliard de dollars pour son projet de lithium en Argentine
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 19:38
Rio Tinto a annoncé avoir obtenu un financement de 1,175 milliard de dollars auprès de quatre institutions financières internationales pour soutenir le développement de son projet de lithium Rincon, situé dans la province de Salta, dans le nord de l'Argentine. Le financement comprend des prêts accordés par l'International Finance Corporation (IFC), IDB Invest, Export Finance Australia et la Japan Bank for International Cooperation.
Les fonds doivent contribuer au développement du site, dont l'investissement total est estimé à 2,5 milliards de dollars. Le projet vise une production annuelle d'environ 60.000 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie. Rio Tinto indique que ce soutien financier permet de diversifier les sources de financement alors que l'entreprise accélère son expansion dans le secteur du lithium.
Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à répondre à la demande croissante de métaux liés à la transition énergétique mondiale. La veille de cette annonce, Rio Tinto avait également indiqué avoir réalisé sa première expédition commerciale de carbonate de lithium produit à Rincon, marquant le début des exportations depuis cette mine argentine.
