Rio Tinto: s'équipe en wagons de transport de minerai

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce la construction de son premier wagon de transport de minerai de fer en Australie-Occidentale, marquant une avancée dans la fabrication locale.



L'entreprise investit environ 150 millions AUD (environ 86 ME) pour l'acquisition de 100 wagons produits localement et le développement d'une industrie d'entretien des roulements pour ses opérations dans le Pilbara.



Les 40 premiers wagons seront fabriqués à Perth, tandis que 60 autres seront assemblés à Karratha, où une installation dédiée soutiendra la maintenance et réduira les besoins en transport.



Simon Trott, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, souligne que ce partenariat renforce l'économie régionale et assure un approvisionnement durable.







