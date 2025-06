Rio Tinto: s'engage pour la santé en Pilbara avec PAHA information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir conclu un partenariat de cinq ans avec la Pilbara Aboriginal Health Alliance (PAHA) afin d'améliorer les services de santé communautaires pour les populations aborigènes de la région de Pilbara.



Dans ce cadre, Rio Tinto apportera un financement de 5 millions AUD (2,8 ME) à PAHA.



Le premier projet soutenu est la création d'une unité de dialyse à Tom Price, dont l'ouverture est prévue pour la seconde moitié de 2026. Cette unité, financée par le gouvernement australien pour sa construction, bénéficiera de l'appui de Rio Tinto pour le transport, l'hébergement local et le soutien aux patients.



Le partenariat prévoit également l'extension des soins primaires adaptés culturellement dans la Shire of Ashburton, ainsi que la mise en oeuvre de programmes de prévention ciblant notamment le diabète de type 2.



Les projets futurs seront définis en concertation avec les communautés locales et guidés par des instances aborigènes représentatives.





