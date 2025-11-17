Rio Tinto s'allie à Calix pour accélérer la sidérurgie bas carbone en Australie-Occidentale
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 09:52
Le groupe met en pause son projet BioIron pour retravailler la conception du four, tout en poursuivant la R&D avec ses partenaires. Il prévoit d'investir plus de 35 millions de dollars australiens (près de 20 MEUR), en contributions financières et en nature, exclusivement pour appuyer le développement de Zesty, avec l'appui de l'Australian Renewable Energy Agency.
Le procédé Zesty utilise un chauffage électrique et une réduction à l'hydrogène adaptés aux minerais de qualité inférieure.
Matthew Holcz, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, souligne 'le besoin mondial d'un acier bas carbone'. Sous réserve d'une décision finale d'investissement attendue en 2026, Rio Tinto fournira jusqu'à 10 000 tonnes de minerais pour les tests et bénéficiera d'une licence mondiale non exclusive pour l'usage futur de la technologie.
Valeurs associées
|5 388,000 GBX
|LSE
|-0,11%
A lire aussi
-
Le groupe Emirates, propriétaire de la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, a annoncé lundi, au premier jour du Salon aéronautique de Dubaï, avoir commandé 65 appareils Boeing 777X pour une valeur de 38 milliards de dollars. Les livraisons devraient ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
-
par John Irish Volodimir Zelensky est arrivé lundi en France pour y finaliser des accords portant sur la livraison d'armes antiaériennes, d'avions de chasse et de missiles, afin de renforcer les capacités militaires de l'Ukraine face à l'invasion russe. Le président ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes avancent prudemment en début de séance lundi, alors que commence une semaine qui sera marquée par la publication des données économiques américaines en retard et les résultats financiers du géant américain Nvidia. À Paris, le ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer