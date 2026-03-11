 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rio Tinto revoit à la hausse son offre de prime pour l'aluminium japonais au deuxième trimestre, selon des sources
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 08:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rio Tinto RIO.L RIO.AX a proposé aux acheteurs japonais une prime révisée de 350 $ par tonne métrique pour les expéditions de métal primaire d'avril-juin, en hausse de 79 % par rapport au trimestre en cours et de 40 % par rapport à son offre précédente , ont déclaré mercredi deux sources impliquées dans les négociations trimestrielles.

Le Japon est l'un des principaux importateurs asiatiques de ce métal et les primes pour les expéditions de métal primaire qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au prix au comptant du London Metal Exchange (LME) CMAL0 constituent la référence pour la région.

Au début du mois, les producteurs mondiaux d'aluminium ont retiré leurs offres de primes initiales, ou les ont laissées expirer, car ils mesuraient la menace que l'escalade de la guerre au Moyen-Orient faisait peser sur les cargaisons passant par le détroit d'Ormuz.

Rio Tinto s'est refusé à tout commentaire.

Valeurs associées

Aluminium alloy
2 679,00 USD LME +3,88%
RIO TINTO
95,780 EUR Tradegate +0,72%
RIO TINTO
6 828,000 GBX LSE -0,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en baisse, l'oeil sur le Moyen-Orient
    information fournie par AFP 11.03.2026 09:10 

    Les marchés boursiers européens sont repartis dans le rouge mercredi, après leur rebond de la veille, face à l'incertitude autour de la guerre au Moyen-Orient et de l'évolution du prix des hydrocarbures. Dans les premiers échanges, vers 8H05 GMT, Paris perdait ... Lire la suite

  • Des Afghans, quittant l'Iran, reviennent dans leur pays au poste-frontière d'Islam Qala, dans la province de Hérat, le 10 mars 2026 ( AFP / Mohsen KARIMI )
    Quitter l'Iran en guerre pour un pays en crise humanitaire: les Afghans sans "bon choix"
    information fournie par AFP 11.03.2026 09:06 

    Sous une tempête de sable, le visage fatigué, des Afghans passent la frontière à Islam Qala (ouest). Ils quittent l'Iran secoué par une guerre "intense" et reviennent dans un Afghanistan en crise humanitaire où ils ne voient "aucune perspective". "J'ai été forcé ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.03.2026 08:59 

    (Actualisé avec CVC Capital, Legal & General) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre

  • Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, vont relever leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Hausse du pétrole: en Asie, des compagnies aériennes ajustent leurs prix
    information fournie par AFP 11.03.2026 08:51 

    Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, ont annoncé avoir relevé leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure. Le groupe Air India ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank