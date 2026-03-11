Rio Tinto revoit à la hausse son offre de prime pour l'aluminium japonais au deuxième trimestre, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rio Tinto RIO.L RIO.AX a proposé aux acheteurs japonais une prime révisée de 350 $ par tonne métrique pour les expéditions de métal primaire d'avril-juin, en hausse de 79 % par rapport au trimestre en cours et de 40 % par rapport à son offre précédente , ont déclaré mercredi deux sources impliquées dans les négociations trimestrielles.

Le Japon est l'un des principaux importateurs asiatiques de ce métal et les primes pour les expéditions de métal primaire qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au prix au comptant du London Metal Exchange (LME) CMAL0 constituent la référence pour la région.

Au début du mois, les producteurs mondiaux d'aluminium ont retiré leurs offres de primes initiales, ou les ont laissées expirer, car ils mesuraient la menace que l'escalade de la guerre au Moyen-Orient faisait peser sur les cargaisons passant par le détroit d'Ormuz.

Rio Tinto s'est refusé à tout commentaire.