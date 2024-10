Rio Tinto réfléchit à une possible reprise de l'américain Arcadium Lithium

( AFP / ANDREJ ISAKOVIC )

L'action du producteur de lithium américain Arcadium Lithium a grimpé de près de 50% à la Bourse de Sydney lundi, après que le géant minier Rio Tinto a confirmé réfléchir à une possible acquisition de la société basée aux États-Unis.

Le groupe minier anglo-australien a déclaré dans un communiqué avoir approché la société en vue d'un éventuel rachat, "sans engagement". "Il n'y a à ce stade aucune certitude qu'une transaction sera approuvée et finalisée", a-t-il ajouté.

Les actions d'Arcadium ont bondi de 46% pour atteindre leur plus haut niveau depuis juin.

Rio Tinto et Arcadium Lithium n'ont pas souhaité faire d'autres commentaires. Si l’accord se concrétise, il ferait de Rio Tinto le troisième fournisseur mondial de lithium.

L’industrie du lithium est confrontée à une offre excédentaire doublée d'une chute des ventes de véhicules électriques qui font baisser les prix et obligent les mines du monde entier à arrêter ou à ralentir leur production.

Arcadium Lithium a ainsi annoncé cette année réduire l'activité d'une mine dans l'ouest de l'Australie, invoquant la baisse des prix.

L'Australie est le plus grand fournisseur mondial de lithium, utilisé dans une large gamme de produits dont, les batteries de voitures hybrides et électriques, les ordinateurs portables et les téléphones.