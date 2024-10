Rio Tinto rachète Arcadium Lithium pour près de 6,7 milliards de dollars

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Le groupe minier anglo-australien, Rio Tinto, va acquérir Arcadium Lithium dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire au prix de 5,85 dollars l'action. La transaction représente une prime de 90% par rapport au cours de clôture de 3,08 dollars par action Arcadium le 4 octobre. Elle valorise Arcadium à environ 6,7 milliards de dollars. Rio Tinto va ainsi s'emparer des activités d'Arcadium dans le domaine du lithium, et vise à devenir un leader mondial des matières premières liées à la transition énergétique : aluminium, cuivre et minerai de fer de haute qualité.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.