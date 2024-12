Rio Tinto: projet pilote pour décarboner fer et acier information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 12:53









(CercleFinance.com) - Rio Tinto, avec ses partenaires BlueScope et BHP, annonce avoir sélectionné la zone industrielle de Kwinana, au sud de Perth (Australie) pour développer 'la plus grande usine pilote de four à fusion électrique' (ESF) d'Australie, dans le cadre du projet NeoSmelt.



Ce projet vise à tester une technologie permettant de produire du fer à partir du minerai de fer de Pilbara sans recourir aux hauts fourneaux traditionnels, contribuant ainsi à la décarbonation de la production d'acier.



L'usine pilote devrait produire entre 30 000 et 40 000 tonnes de fer en fusion par an.



Ce projet pourrait permettre de créer un avenir pour l'industrie sidérurgique avec des émissions quasi nulles, tout en assurant la pérennité de l'industrie du minerai de fer en Australie.



Le projet devrait débuter ses études de faisabilité au deuxième trimestre 2025, avec une décision d'investissement prévue pour 2026 et un démarrage opérationnel en 2028.





