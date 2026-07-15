Rio Tinto : production de fer au plus haut et coûts du cuivre sabrés au premier semestre

(Zonebourse.com) - La production globale en équivalent cuivre (CuEq) de Rio Tinto a progressé de 3% sur un an au premier semestre. Malgré les incertitudes géopolitiques mondiales, le groupe minier multinational anglo-australien s'appuie sur son envergure géographique et la sophistication de ses chaînes d'approvisionnement pour maintenir une solide résilience. Il a confirmé ses objectifs de ventes et de production pour l'exercice 2026. Le titre temporise toutefois après ces annonces, reculant de 0,28% à 6 935,50 pence.

Sur les six premiers mois de l'année, la montée en puissance de la mine souterraine d'Oyu Tolgoi (Mongolie) se déroule comme prévu, affichant une croissance remarquable de 31% sur un an.

Concernant le minerai de fer, les ventes mondiales au premier semestre se sont élevées à 164,5 Mt (millions de tonnes), en hausse de 4% sur un an. Les ventes dans le Pilbara (Australie) au deuxième trimestre ont augmenté de 7% sur un an. Grâce à un programme d'amélioration de la productivité, le groupe a enregistré sa production du premier semestre la plus élevée dans cette région depuis le record de 2018.

En outre, la production de lithium a bondi de 53 % sur un an sur ce premier semestre. Cette croissance est portée par l'accélération de l'usine pilote de Rincon (Argentine) ainsi que par la livraison anticipée (en avance sur le planning) des premières tonnes sur les projets Sal de Vida et Fénix 1B.

Rio Tinto signale une solide performance de son segment aluminium intégré. La société a connu une très bonne reprise de l'approvisionnement en bauxite, illustrant la robustesse de sa chaîne logistique.

Le bilan chiffré de la production

Au premier semestre, le géant minier a produit 143 millions de tonnes de minerai de fer et 442 000 tonnes de cuivre consolidé, contre respectivement 136 millions de tonnes et 438 000 tonnes il y a un an à la même période.

Dans le même temps, la dynamique est restée positive sur d'autres matières premières. La production d'alumine sur cette période a grimpé de 3,7 à 4 millions de tonnes ( 8% sur un an), tandis que celle des borates s'est accrue de 249 000 à 265 000 tonnes ( 6% sur un an). Enfin, l'équivalent carbonate de lithium a connu une hausse marquée, s'établissant à 27 300 tonnes contre 17 800 tonnes auparavant (soit 53% sur un an).

La production d'aluminium est restée globalement stable au premier semestre à 1,7 Mt, tandis que la bauxite et le laitier de dioxyde de titane ont reculé, s'établissant respectivement à 28,5 Mt et 445 000 tonnes, contre 30,6 Mt et 491 000 tonnes un an plus tôt.

Objectifs de production 2026 confirmés

Suite à cette publication, Rio Tinto annonce le maintien de ses prévisions de production et de vente pour l'exercice 2026 :

- ventes totales de minerai de fer comprises entre 343 et 366 Mt et livraisons de minerai de fer en provenance de Pilbara (sur une base de 100%) de l'ordre de 323 à 338 Mt.

- production consolidée de cuivre située entre 800 et 870 000 tonnes

- production de cuivre comprise entre 58 et 61 Mt pour la bauxite,

- production attendue entre 7,6 et 8 Mt pour l'alumine,

- production attendue entre 3,25 et 3,45 Mt pour l'aluminium

- production attendue entre 61 et 64 kt pour le lithium équivalent carbonate (LCE)

Les coûts unitaires de trésorerie (cash costs) dans le Pilbara sont maintenus entre 23,5 et 25 dollars la tonne, malgré une forte pression sur le prix du carburant au premier semestre (le diesel ayant bondi d'environ 85 USD/baril à près de 140 USD/baril, générant un impact négatif de 0,8 USD/tonne sur la période en raison de la hausse des coûts du diesel à la suite du conflit en Iran). L'impact futur des cours de l'énergie reste sous contrôle ; le groupe estime qu'une variation de 10 USD/baril sur le prix du diesel n'affecte le coût unitaire annuel du Pilbara qu'à hauteur d'environ 0,15 USD/tonne.

De plus, porté par des gains de productivité et la vigueur des cours de l'or (sous-produit de l'extraction), Rio Tinto réduit nettement à la baisse ses prévisions de coûts unitaires nets (C1) pour le cuivre. La fourchette de coûts est ramenée entre 0,30 et 0,50 USD/livre, contre une fourchette antérieure entre 0,65 et 0,75 USD/livre. Cette optimisation renforce la rentabilité intrinsèque du segment cuivre, alors même que la production d'Oyu Tolgoi continue de monter en puissance.

Oddo BHF reste confiant

Commentant cette performance semestrielle, Oddo BHF estime que "la solide production de minerai de fer et la révision des prévisions de coûts du cuivre sont les principaux points positifs de cette publication et devraient entraîner de légères révisions à la hausse du consensus".

Le broker confirme d'ailleurs sa recommandation Surperformance sur l'action Rio Tinto car ce groupe "continue d'offrir un potentiel de croissance organique important à moyen et long terme dans le cuivre, ainsi que dans le minerai de fer grâce à Simandou, et dans le lithium".

"Notre objectif de cours demeure inchangé à 90 GBP, avec la reconduction de notre méthode d'évaluation par multiples cibles. Cette valorisation repose sur une approche mixte, combinant la somme des parties (SOTP - Sum of the Parts) et des multiples cibles", explique Oddo BHF.

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