Rio Tinto: ouvre la mine de fer Western Range en Australie information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce que sa nouvelle mine de fer Western Range, en Australie-Occidentale, est officiellement entrée en service.



Le projet de 2 milliards USD, en coentreprise avec China Baowu Group (Rio Tinto 54 %, Baowu 46 %), a été mené à bien dans les délais et le budget prévus.



La mine pourra produire jusqu'à 25 millions de tonnes de minerai de fer par an et soutenir le hub minier de Paraburdoo pour environ 20 ans.



Le site a traité son premier minerai en mars dernier. Western Range fait partie d'un programme d'investissement de plus de 13 milliards USD que Rio Tinto prévoit de déployer dans la région de Pilbara d'ici 2027.





Valeurs associées RIO TINTO 4 382,000 GBX LSE -0,20%