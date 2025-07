Rio Tinto: nette hausse de la production au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 10:35









(Zonebourse.com) - A l'occasion de son point d'activité concernant son 2e trimestre, Rio Tinto indique que la production de minerai de fer dans sa région majeure de Pilbara, en Australie Occidentale, a augmenté de 5% en rythme annuel, pour atteindre 83,7 millions de tonnes, tandis que dans le même temps, les envois de minerai de fer ont reculé de 1%, à 79,9 millions de tonnes.



Parmi ses autres matières premières principales, la production de Bauxite progresse de 6%, la production d'alumine progresse de 8%, celle de minerai de cuivre de 15%, la production d'aluminium de 2%, la production de granulés et concentrés de minerai de fer de 14%, et celle de dioxyde de titane de 13%.



'Nous avons enregistré d'excellentes performances opérationnelles dans nos mines, avec une production record de notre activité bauxite et d'Oyu Tolgoi, qui monte en puissance pour devenir la quatrième plus grande mine de cuivre au monde d'ici la fin de la décennie', a commenté le directeur général de Rio Tinto, Jakob Stausholm.



'Nous continuons à progresser fortement sur nos projets de production et de croissance, avec notre plus haut niveau de production au deuxième trimestre dans le Pilbara depuis 2018 et l'accélération du premier chargement provenant du projet de minerai de fer à haute teneur de Simandou en Guinée', a-t-il ajouté.







Valeurs associées RIO TINTO 4 391,250 GBX LSE +1,04%