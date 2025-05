Rio Tinto: modernise sa centrale hydroélectrique au Québec information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 12:48









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce un investissement de 1,7 milliard de dollars canadiens (1,2 milliard de dollars américains) pour moderniser sa centrale hydroélectrique Isle-Maligne à Alma, au Québec, mise en service en 1926.



Ce projet, le plus important dans ses actifs hydroélectriques depuis les années 1950, vise à assurer la production durable d'aluminium à faible teneur en carbone au Saguenay—Lac-Saint-Jean.



Les travaux s'étendront jusqu'en 2032 et porteront sur le remplacement de huit groupes turbine-alternateur, la réhabilitation de leur prise d'eau et passage hydraulique, la construction d'une extension et d'un atelier mécanique au nord de la centrale, le remplacement d'équipements électriques et mécaniques...



' Cet investissement contribuera à la pérennité et à la compétitivité de notre production québécoise d'aluminium certifié responsable ', déclare Sébastien Ross, directeur exécutif des Opérations Atlantique pour Rio Tinto Aluminium.







Valeurs associées RIO TINTO 4 666,500 GBX LSE -0,54%