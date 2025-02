Rio Tinto: le diesel renouvelable fait ses preuves à Pilbara information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce que le diesel renouvelable a été utilisé pour la première fois dans ses opérations de minerai de fer en Pilbara, après un essai réussi mené en partenariat avec Neste et Viva Energy.



Lors de ce test, 10 millions de litres de diesel renouvelable issu d'huiles de cuisson usagées ont été mélangés à 20 % avec du diesel fossile avant d'être déployés sur les sites portuaires, ferroviaires et miniers de l'entreprise en Australie-Occidentale.



Cet essai de quatre semaines a permis de réduire de 27 000 tonnes les émissions directes de gaz à effet de serre et d'évaluer l'intégration du diesel renouvelable à grande échelle.



Rio Tinto poursuit l'exploration des biocarburants pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de 50 % d'ici 2030 et la neutralité carbone en 2050.





