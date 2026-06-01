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Rio Tinto lance son extension d'aluminerie au Québec pour 1,5 milliard de dollars
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 09:57

Groupe minier multinational anglo-australien, Rio Tinto a amorcé la mise en service de l'agrandissement de l'aluminerie AP60 au Complexe Arvida, au Québec. Il s'agit d'un projet de 1,5 MdUSD (2 milliards de dollars canadiens) qui marque une étape majeure dans le déploiement de sa technologie de pointe de production d'aluminium à faible empreinte carbone.

Le démarrage, amorcé en mars, devrait être complété d'ici la fin de 2026, lorsque les 96 nouvelles cuves seront toutes en opération. Cette expansion augmentera la capacité de production de l'usine d'environ 160 000 tonnes métriques d'aluminium primaire par année, pour un total de 220 000 tonnes métriques produites avec la technologie AP60.

Combiné au centre de recyclage de l'aluminium, l'agrandissement d'AP60 compensera la perte de production liée à la fermeture des anciennes salles de cuves d'Arvida, qui devrait être complétée en juin. Il permettra de soutenir localement environ 100 emplois permanents et aidera à consolider des postes au sein de la chaîne de valeur.

Le projet a créé plus de 1 500 emplois au plus fort de la construction et a généré des retombées économiques significatives pour la province de Québec, avec plus de 1 MdUSD (1,4 MdCAD) investis auprès d'entrepreneurs et de fournisseurs.

"Le projet représente le prochain chapitre de l'histoire centenaire de Rio Tinto au Québec et renforce sa capacité à offrir aux clients de l'Amérique du Nord de l'aluminium de grande qualité à faible teneur en carbone pour le transport, la construction, l'électricité et les biens de consommation".

La technologie AP60 a été développée par les équipes de recherche et développement de Rio Tinto. Elle est parmi les plus efficaces et avec les émissions les plus faibles en carbone actuellement disponible à l'échelle commerciale. Lorsqu'elle est combinée à l'utilisation d'hydroélectricité, comme dans les opérations de Rio Tinto au Canada, cette technologie génère six fois moins de gaz à effet de serre par tonne d'aluminium que la moyenne de l'industrie et deux fois moins que la technologie utilisée à l'ancienne aluminerie Arvida. Elle apportera plusieurs améliorations environnementales importantes, dont une réduction attendue allant jusqu'à 90% des particules fines.

En outre, l'agrandissement d'AP60 soutient également la transition vers une technologie d'électrolyse de l'aluminium sans émissions de carbone développée par ELYSIS au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, un partenariat auquel participe Rio Tinto.

Grâce au soutien financier des gouvernements du Canada (via le Fonds d'innovation stratégique) et du Québec (par l'entremise d'Investissement Québec), une usine de démonstration est actuellement en construction. Ce projet vise à déployer une technologie révolutionnaire qui élimine totalement les émissions directes de gaz à effet de serre de la production d'aluminium, en ne rejetant que de l'oxygène.

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