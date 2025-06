Rio Tinto: lance le projet Hope Downs 2 avec Hancock information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 10:05









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce, conjointement avec Hancock Prospecting, un investissement de 1,61 milliard USD (dont 0,8 milliard pour sa part) dans le développement du projet de minerai de fer Hope Downs 2, situé dans la région de Pilbara, en Australie occidentale.



Ce projet, désormais approuvé par les autorités fédérales et locales, exploitera les gisements de Hope Downs 2 et Bedded Hilltop.



Il prévoit deux nouvelles mines à ciel ouvert avec une capacité annuelle combinée de 31 millions de tonnes, prolongeant ainsi la production du partenariat Hope Downs.



Le minerai sera transporté vers Hope Downs 1 pour traitement, avec un début d'exploitation prévu en 2027.



Le projet inclut également des infrastructures logistiques et la déviation d'une section de 6 km de la Great Northern Highway.



Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de renouvellement des capacités de production de Rio Tinto dans la région, visant à soutenir une capacité annuelle de 345 à 360 Mt à moyen terme.





Valeurs associées RIO TINTO 4 220,500 GBX LSE +0,85%