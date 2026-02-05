 Aller au contenu principal
Rio Tinto jette l'éponge dans sa tentative de rapprochement avec Glencore
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 17:01

Dans un bref communiqué de presse, Rio Tinto (-2,78%, à 6 811 pence) a confirmé des rumeurs de presse en indiquant qu'il n'envisageait plus de fusion éventuelle ou autre regroupement d'entreprises avec Glencore (-8,08%, à 466,10 pence). Le groupe précise que cette décision a été prise car il ne parviendrait pas à trouver un accord qui créerait de la valeur pour ses actionnaires.

Au début de l'année, le 8 janvier, les deux sociétés avaient annoncé avoir engagé des discussions préliminaires concernant une éventuelle combinaison de tout ou partie de leurs activités, laquelle pourrait inclure une fusion entièrement en actions entre Rio Tinto et Glencore.

La fusion des deux sociétés, qui avait déjà été envisagée il y'a plus d'une décennie aurait pu donner naissance au plus grand groupe minier mondial, dont la capitalisation boursière combinée aurait été proche de 207 milliards de dollars.

