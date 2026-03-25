Rio Tinto garantit jusqu'en 2040 l'activité de la fonderie d'aluminium de Boyne (Australie)
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 09:56
Cet accord soutient la pérennité de la production d'aluminium dans le Queensland, s'appuyant sur les contrats d'achat d'électricité (PPA) signés par Rio Tinto ces dernières années pour garantir 7,5 milliards de dollars australiens d'investissements dans les énergies renouvelables et le stockage au sein de l'Etat.
Dans le cadre de cet accord, les gouvernements du Queensland et du Commonwealth investiront conjointement 2 MdsAUD sur 10 ans jusqu'en 2040. Ce financement finalise les termes d'un partenariat précédemment annoncé entre le Queensland et Rio Tinto, et s'inscrit dans l'initiative fédérale Future Made in Australia . Le partenariat soutient la transition vers une énergie compétitive à long terme pour la fonderie ainsi que le maintien des emplois industriels dans le centre du Queensland.
Associé à certains des plus grands investissements australiens dans le solaire et l'éolien (garantis par Rio Tinto), ce partenariat assure que Boyne Smelters Limited dont Rio Tinto est l'actionnaire majoritaire poursuivra sa production d'aluminium au-delà de l'expiration de son contrat d'électricité actuel en 2029, et ce jusqu'en 2040 au moins.
"Ce partenariat transformateur avec les gouvernements du Queensland et d'Australie garantira la compétitivité internationale de la fonderie de Boyne, renforcera le secteur de l'aluminium australien pour l'avenir et soutiendra la transformation et la décarbonation du système énergétique du Queensland", a déclaré Jérôme Pécresse, directeur général de Rio Tinto Aluminium & Lithium.
Expansion du portefeuille d'énergies renouvelables
En complément des contrats d'achat d'électricité (PPA) annoncés précédemment, Rio Tinto a accepté de racheter 40% de la production issue du projet hybride (solaire et batteries) de Lower Wonga, développé par Lightsource bp près de Gympie (Australie).
Cet engagement équivaut à une capacité solaire de 112 MWac, associée à un stockage par batterie d'une durée d'environ trois heures. Grâce à ce nouvel accord, la capacité totale d'énergie renouvelable contractée par Rio Tinto dans le Queensland dépasse désormais les 2,8 GW.
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