Rio Tinto fournira du cuivre à Amazon pour ses centres de données d'IA
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 18:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rio Tinto RIO.L a déclaré jeudi qu'il fournirait à Amazon.com AMZN.O du cuivre qu'il lixivie d'une mine en Arizona et qui sera utilisé dans les centres de données d'intelligence artificielle du géant de la technologie.

Cette initiative souligne la pression croissante exercée par l'industrie de l'intelligence artificielle pour avoir accès à des approvisionnements en cuivre et autres minéraux critiques utilisés pour construire du câblage, des câbles, des cartes de circuits imprimés et d'autres pièces électroniques.

La croissance du secteur de l'IA devrait faire augmenter la demande mondiale de cuivre de 50 % d'ici à 2040, bien que les analystes aient prévenu que l'offre pourrait être largement insuffisante , ce qui a déclenché une ruée pour garantir l'accès à cette ressource.

Dans le cadre de cet accord de deux ans, les entreprises qui fabriquent des pièces pour Amazon Web Services utiliseront le cuivre produit par le programme de lixiviation Nuton de Rio à partir d'une mine appartenant à Gunnison Copper GCU.TO .

Les entreprises n'ont pas divulgué les conditions financières ni les volumes de production. Rio n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La technologie Nuton utilise des bactéries qui produisent naturellement de la chaleur lorsqu'elles sont appliquées à certains types de roches, ce qui permet d'extraire le cuivre.

Rio étudie la lixiviation depuis plus de 30 ans. Elle a baptisé le programme de lixiviation "Nuton" en l'honneur du scientifique britannique du XVIIe siècle Isaac Newton, qui a été le premier à développer la théorie de la gravité.

Freeport-McMoRan FCX.N , le plus grand producteur américain de cuivre, utilise la technologie de la lixiviation depuis des années . L'année dernière, elle a lixivié environ 300 millions de livres de cuivre et prévoit d'en lixivier 800 millions par an d'ici à 2030.

Les prix du cuivre CMCU3 ont dépassé les 13 000 dollars la tonne métrique à la Bourse des métaux de Londres, soit une augmentation de 40 % au cours de l'année écoulée, alors que les attentes d'une demande accrue de la part des centres de données alimentés par l'IA se heurtent à une offre mondiale restreinte.

Apprécié pour sa haute conductivité électrique, le cuivre est essentiel pour les réseaux électriques, les véhicules électriques et les infrastructures indispensables à la transition énergétique.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

