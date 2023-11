Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: fermeture des opérations à Gove, en Australie information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 11:02









(CercleFinance.com) - Rio Tinto entreprend le plus grand projet de démolition de l'histoire de l'Australie sur son site de raffinerie d'alumine de Gove, dans le Territoire du Nord de l'Australie, où il a maintenant commencé à expédier l'équivalent de 21 tours Eiffel, en ferraille d'acier pour recyclage.



La démolition fait partie d'un programme plus large de fermeture des opérations Gove de Rio Tinto dans l'Est de la Terre d'Arnhem, où l'exploitation de la bauxite devrait cesser plus tard cette décennie.



La première cargaison, contenant environ 15 000 tonnes de ferraille, a récemment quitté le quai de Gove pour l'Asie afin d'être transformée en nouveaux produits en fil d'acier, en barres et en poutres. Au total, 142 000 tonnes d'acier réparties en 10 expéditions seront exportées vers l'Asie depuis le site de la raffinerie de Gove, où la démolition a commencé l'année dernière.





