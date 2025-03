Rio Tinto: émission obligataire de 9 Mds$ auprès de la SEC information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 11:12









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir émis 9 milliards de dollars d'obligations à taux fixe et variable auprès de la SEC.



Ces obligations, émises par Rio Tinto Finance (USA), seront entièrement garanties par Rio Tinto et Rio Tinto Limited.



L'offre comprend huit tranches, avec des échéances allant de 2027 à 2065 et des coupons fixes allant de 4,375 % à 5,875 %, ainsi qu'une tranche à taux variable indexée sur le Compounded SOFR.



Les fonds levés serviront à des besoins généraux, notamment au remboursement d'une dette contractée pour financer l'acquisition d'Arcadium Lithium.







