Rio Tinto: découvre un diamant jaune de 158 carats au Canada information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 11:32









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir découvert 'l'un des plus gros diamants jaunes' jamais découverts au Canada, dans la mine de Diavik, à 200 km au sud du cercle polaire arctique, dans les Territoires du Nord-Ouest canadiens.



Ce diamant brut de 158,20 carats et vieux de deux milliards d'années fait partie des cinq seuls diamants jaunes de plus de 100 carats jamais découverts à Diavik en 22 ans. En effet, la production de Diavik est principalement constituée de diamants blancs de qualité gemme, dont moins de 1 % sont des diamants jaunes rares.



En activité depuis 2003, la production de Diavik exploite depuis 2012 une centrale hybride éolienne-diesel et a achevé la construction d'une centrale solaire en 2024.





Valeurs associées RIO TINTO 4 621,250 GBX LSE -0,71%