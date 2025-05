Sopra Steria finalise l'acquisition d'Aurexia

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Sopra Steria , spécialiste de la tech, annonce la finalisation de l’acquisition d’Aurexia, cabinet de conseil en management spécialisé dans les services financiers. L’acquisition d’Aurexia s’inscrit dans la stratégie de Sopra Steria de développer ses activités de conseil avec l’ambition d’en doubler la taille d’ici 2028 et ainsi générer plus de 12 % de son chiffre d’affaires dans ce métier à cette échéance. Aurexia est consolidée à partir du 1er mai 2025.

