Rio Tinto: coopération pour une sidérurgie décarbonée information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Rio Tinto rapporte qu'un accord de coopération a été signé un début de moi avec Primetals Technologies (entreprise d'ingénierie spécialisée dans l'industrie métallurgique), Mitsubishi Corporation, et voestalpine (groupe autrichien de sidérurgie et de technologies) pour accélérer le développement de technologies de réduction directe et de fusion à lit fluidisé (soit les procédés métallurgiques visant à réduire et fondre le minerai de fer).



Une usine prototype à l'échelle industrielle sera mise en service à Linz (Autriche) d'ici mi-2027, visant une production de fonte à émissions nettes nulles en CO₂.



Le procédé repose sur les solutions HYFOR et Smelter de Primetals Technologies, utilisant l'hydrogène et les énergies renouvelables.



HYFOR est la première technologie de réduction directe pour les fines de minerai de fer sans agglomération. Le Smelter permet la fusion du DRI (fer réduit direct) en fonte à faibles émissions.



Rio Tinto fournira 70 % du minerai de fer, tandis que Mitsubishi Corporation soutient le projet en tant que partenaire stratégique.



Ce projet, financé par l'Union européenne et le gouvernement autrichien, pourrait marquer une avancée décisive dans la décarbonation de la sidérurgie.





