Rio Tinto: contrat d'achat d'électricité verte pour RBM information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 15:22









(CercleFinance.com) - Rio Tinto rapporte que sa société Richards Bay Minerals, spécialiste de l'extraction et du raffinage de sables minéraux lourds, a signé avec Red Rocket South Africa son troisième contrat d'achat d'électricité dans le cadre de la phase 1 du parc éolien d'Overberg, en Afrique du Sud.



La construction du parc débutera au premier semestre 2025, avec une mise en service prévue en décembre 2026.



RBM bénéficiera de 230 MW sur les 380 MW de capacité totale, contribuant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de l'ordre 30 % (0,7 Mt CO2e).

Avec ce projet, RBM cumule environ 500 MW d'accords d'achat d'énergie renouvelable.



En 2022, RBM avait signé pour le projet solaire de Bolobedu (130 MW) et en 2024 pour le parc éolien de Khangela Emoyeni (140 MW).



Ces initiatives devraient lui permettre de réduire ses émissions annuelles de 60 % (1,4 Mt CO2e) par rapport à 2018.







