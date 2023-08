Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rio Tinto: construction d'une centrale solaire du Canada information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 11:17









(CercleFinance.com) - Rio Tinto compte construire la plus grande centrale solaire du nord du Canada pour la mine de diamants Diavik. Plus de 6 600 panneaux solaires produiront annuellement environ 4 200 mégawattheures d'électricité sans émission de carbone pour la mine.



Le projet permettra de réduire la consommation de diesel sur le site d'environ un million de litres par an et de diminuer les émissions de 2 900 tonnes d'équivalent CO2.



La centrale solaire augmentera la production d'énergie renouvelable de Diavik, qui dispose déjà d'une centrale hybride éolienne-diesel d'une capacité de 55,4 MW qui fournit l'électricité du site.



La construction commencera dans les semaines à venir et la centrale solaire sera opérationnelle au cours du premier semestre 2024.





Valeurs associées RIO TINTO ORD Euronext Paris 0.00% RIO TINTO LSE -1.29%