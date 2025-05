Rio Tinto: coentreprise avec Sumitomo pour le projet Winu information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 11:33









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir signé des accords définitifs de coentreprise avec Sumitomo Metal Mining afin de développer le projet Winu dans le désert de 'Great Sandy', en Australie-Occidentale.



Pour rappel, le projet Winu est un gisement de cuivre-or à faible risque et longue durée de vie, découvert par Rio Tinto en 2017. Il est considéré comme ayant un fort potentiel d'extension au-delà du développement initial.



Rio Tinto conservera l'exploitation du site, tandis que Sumitomo acquerra 30% du projet pour un montant pouvant atteindre 430,4 millions de dollars.



Les deux groupes envisagent par ailleurs une collaboration stratégique élargie sur d'autres métaux.



L'étude de préfaisabilité du projet et la soumission du dossier environnemental sont prévues pour 2025.





Valeurs associées RIO TINTO 4 672,500 GBX LSE +3,91%