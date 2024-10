Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: augmente sa participation dans BSL information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce la finalisation de l'acquisition de la participation de 11,65 % de Mitsubishi Corporation dans Boyne Smelters Limited (BSL), portant sa participation à 71,04 %.



BSL possède et exploite la fonderie d'aluminium de Boyne Island en Australie.



Rio Tinto poursuit sa collaboration avec ses partenaires pour garantir un avenir à faible empreinte carbone pour ses opérations à Gladstone.



Par ailleurs, les acquisitions des participations de Sumitomo Chemical Company dans BSL (2,46 %) et New Zealand Aluminium Smelters (20,64 %) progressent sous diverses conditions préalables, sans divulgation de prix.





Valeurs associées RIO TINTO 5 358,50 GBX LSE +1,14%