Rio Tinto: arrêt d'activités, le cyclone Zelia en approche information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 17:22









(CercleFinance.com) - Alors qu'un cyclone tropical de catégorie 5, Zelia, se dirige vers la région de Pilbara, en Australie occidentale, Rio Tinto indique accorder la priorité à la sécurité de ses employés.



Selon le Bureau de météorologie, le cyclone traversera la côte entre Port Hedland et Karratha vendredi.



'Les ports de Cape Lambert et de Dampier ont été libérés et aucun navire ni train ne circule plus dans nos ports', indique Rio Tinto, qui précise que les opérations de Dampier Salt à Port Hedland et Dampier sont également fermées.



Il est trop tôt pour dire combien de temps les opérations portuaires et ferroviaires seront fermées et quel en sera l'impact.



Rio Tinto assure néanmoins que ses prévisions d'expédition pour 2025 restent inchangées.







Valeurs associées RIO TINTO 5 023,00 GBX LSE +0,48%