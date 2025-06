Rio Tinto: ajustement du développement minier à Oyu Tolgoi information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 14:50









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce que le conseil d'administration d'Oyu Tolgoi LLC a validé le lancement de travaux sous un plan minier alternatif, dans l'attente du transfert des licences concernant la zone en coentreprise avec Entrée Resources, société partenaire détenant des droits sur une partie du gisement.



Le développement de cette zone est suspendu, les ressources étant redéployées vers le panneau 2 Sud.



La montée en puissance de la production reste conforme au calendrier, avec les panneaux 0 et 2 attendus en 2025 et 2026. Les prévisions 2025 de Rio Tinto (780 à 850 kt de cuivre) restent inchangées.



La production moyenne visée demeure de 500 kt/an entre 2028 et 2036, avec une flexibilité sur l'ordre de mise en service des panneaux 1 et 2 Sud selon l'avancement du transfert des licences.



Katie Jackson, directrice générale de Rio Tinto Copper, souligne que la mine ' affiche des performances supérieures aux attentes ' et que le transfert des licences maximisera la valeur générée pour l'ensemble des parties.





Valeurs associées RIO TINTO 4 379,000 GBX LSE -0,27%