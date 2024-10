Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: achève la phase 1 dans sa mine de diamants Diavik information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 16:51









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir achevé le développement et la construction de la phase 1 de la mine souterraine A21, dans sa mine de diamants Diavik (Canada), permettant désormais la production commerciale.



La phase 2 du projet souterrain A21 a été approuvée plus tôt cette année avec un investissement supplémentaire de 17 millions de dollars américains. Le projet permettra à Diavik de maximiser la valeur de ses ressources connues jusqu'à la fermeture.



La construction de la mine souterraine A21 a nécessité le développement de plus de 1800 mètres de tunnels souterrains pour accéder au gisement et commencer la production souterraine.



Rio Tinto précise qu'aucune blessure avec arrêt de travail n'est à signaler après plus de 100 000 heures de travail effectuées sur 20 mois au cours des travaux de développement et de construction.







