Rio Tinto: accords avec la République de Guinée information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 11:46

(CercleFinance.com) - Rio Tinto et la coentreprise Simfer ont franchi aujourd'hui une étape importante en concluant des accords clés avec la République de Guinée et le Consortium Simandou (WCS) portant sur l'infrastructure trans-guinéenne dédiée à 'un projet de classe mondiale de minerai de fer'.



La convention de co-développement avec la République de Guinée et les accords associés ajustant les conventions minières existantes de Simfer et WCS créent le cadre juridique pour le co-développement de plus de 600 kilomètres de nouvelles voies ferrées polyvalentes ainsi que des installations portuaires, qui seront utilisées pour exporter le minerai de fer des concessions minières de Simandou dans le sud-est du pays.



La capacité de l'infrastructure et les coûts associés seront partagés à parts égales entre Simfer, qui développe les blocs 3 et 4 du projet Simandou, et WCS, qui développe les blocs 1 et 2.



China Baowu Steel Group a également précédemment conclu un accord avec WCS qui pourrait le voir s'associer au périmètre WCS pour les blocs 1 et 2 de la concession minière de Simandou et la coentreprise d'infrastructures.