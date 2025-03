Rio Tinto: accord pour l'énergie solaire dans le Queensland information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir signé deux nouveaux accords de services hybrides associant solaire et batteries (HSAs) avec Edify Energy afin d'accroître l'approvisionnement en électricité fiable et à prix compétitif de ses installations d'aluminium de Gladstone (Queensland, Australie).



En vertu de ces contrats, Rio Tinto achètera 90 % de la capacité d'électricité et de stockage sur batteries produites par les centrales solaires de Smoky Creek et Guthrie's Gap pendant 20 ans.



Edify Energy construira, détiendra et exploitera les projets, dont la construction débutera fin 2025 et s'achèvera en 2028.



Situées dans le centre du Queensland, les centrales solaires de Smoky Creek et Guthrie's Gap disposeront ensemble de 600 MWac d'énergie solaire et de 600 MW/2400 MWh de stockage sur batteries.



'Ces accords sont essentiels pour la redynamisation de nos activités d'aluminium à Gladstone grâce à une énergie abordable, fiable et à faibles émissions de carbone pour les décennies à venir' a commenté Kellie Parker, directrice générale de Rio Tinto pour l'Australie.







