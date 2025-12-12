Rio Tinto a signé un accord avec la Yinhawangka Aboriginal
information fournie par Zonebourse 12/12/2025 à 12:34
Cet accord intérimaire s'appuie sur l'Accord de participation de 2013 entre le peuple de Yinhawangka et Rio Tinto.
Il définit comment les deux parties travailleront ensemble et établit les bases d'un accord modernisé plus complet qui régira le fonctionnement de Rio Tinto sur le pays de Yinhawangka à long terme.
L'accord introduit une approche de cogestion qui reflète les attentes modernes en matière de partenariat. Yinhawangka sera impliquée plus tôt et de manière plus significative dans la planification des mines, les deux parties travaillant ensemble pour prendre des décisions clés, notamment en matière de protection et de gestion du patrimoine culturel et de l'environnement.
L'accord comprend des financements dédiés pour soutenir la participation de Yinhawangka à la co-gestion.
Matthew Holcz, directeur général de Rio Tinto Iron Ore, a déclaré : " Travailler aux côtés du peuple de Yinhawangka pour co-développer cet Accord Intérimaire Modernisé est une étape importante dans notre partenariat en cours. Cela nous permettra de continuer à apprendre des connaissances et des perspectives de Yinhawangka alors que nous travaillons vers un accord pleinement modernisé, fondé sur le respect, la transparence et la responsabilité partagée.
" Nous remercions le peuple de Yinhawangka pour son leadership et ses conseils continus, alors que nous travaillons ensemble à renforcer notre partenariat. "
L'Accord Intérimaire Modernisé est un accord contraignant qui pose les bases d'un accord entièrement modernisé. La Yinhawangka Aboriginal Corporation et Rio Tinto continueront de travailler ensemble pour la finaliser en 2026.
Valeurs associées
|5 702,000 GBX
|LSE
|+0,30%
