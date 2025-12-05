 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 143,17
+0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rio Tinto a reçu les premiers camions à batterie électriques Caterpillar sur la mine de Pilbara
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 12:19

Rio Tinto annonce que les premiers camions de transport électriques à batterie Cat® 793 XE Early Learner d'Australie sont arrivés à la mine de minerai de fer de BHP à Jimblebar, dans la région de Pilbara.

"Les deux camions Early Learner, livrés grâce à une collaboration pionnière dans l'industrie entre BHP, Rio Tinto et Caterpillar, représentent une étape majeure vers un avenir plus durable dans l'exploitation minière" indique le groupe.

BHP et Rio Tinto travaillent en étroite collaboration avec Caterpillar pour accélérer le développement et la transition de leurs flottes dès que possible commercialement et opérationnellement.

Andrew Wilson, directeur général de Rio Tinto Iron Ore Mines Pilbara, a déclaré : " Décarboner la flotte de Rio Tinto à travers nos 18 mines de Pilbara est un défi important. En explorant des solutions comme celle-ci pour réduire les émissions, nous espérons qu'avec le temps, nous pourrons nous éloigner du diesel".

Valeurs associées

RIO TINTO
5 508,000 GBX LSE +0,25%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars ( AFP / Patrick T. FALLON )
    Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:46 

    Netflix , le géant du streaming, va racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars au total, ont annoncé les deux entreprises américaines dans un communiqué commun vendredi. Cette acquisition, qui permet ... Lire la suite

  • La croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, sur la zone Euro, selon Eurostat ( POOL / YVES HERMAN )
    Zone euro: la croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, selon Eurostat
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:36 

    La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre 2025 par rapport au précédent a été revue à la hausse, à 0,3%, a annoncé l'Office européen de statistiques Eurostat vendredi. Au cours de cette période, le PIB corrigé des variations ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump entouré par les chefs d'Etat rwandais Paul Kagame (G) et congolais Etienne Tshisekedi (D) lors de la cérémonie de signature d'un accord de paix, à Washington le 4 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Conflit dans l'est de la RDC: accord signé, mise en oeuvre complexe
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:28 

    La mise en oeuvre de l'accord entériné jeudi à Washington et visant à mettre un terme au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) s'annonce complexe alors même que d'intenses combats sont en cours vendredi dans l'Est congolais. - Diplomatie ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 05.12.2025 13:15 

    (Actualisé avec Netflix et WBD, contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank