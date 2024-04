Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rio Tinto: a augmenté ses dépenses de 5% en Australie information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Rio Tinto a augmenté ses dépenses auprès de ses fournisseurs et des entreprises locales en Australie pour atteindre plus de 16,1 milliards de dollars australiens en 2023.



Il s'agit d'une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente auprès de plus de 5 800 entreprises.



' Ces dépenses ont permis de soutenir des dizaines de milliers d'emplois en Australie et d'apporter une contribution économique importante aux collectivités de tout le pays ' indique le groupe.



Dans le cadre de ces dépenses, plus de 727 millions de dollars australiens ont été dépensés auprès de 168 entreprises autochtones à travers l'Australie, soit une augmentation de 29 % par rapport à l'année précédente.



' Nous nous efforçons d'employer localement et d'acheter localement en Australie, en particulier auprès des entreprises autochtones, des petites entreprises et des entreprises régionales ' indique le groupe.





