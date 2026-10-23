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RingCentral en hausse grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour l'exercice 2026
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 18:44

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** L'action de RingCentral RNG.N , fournisseur américain de logiciels de communication dans le cloud, progresse de 8,8 % à 86,37 dollars

** RNG prévoit un BPA ajusté de 5,10 dollars pour l'exercice 2026, en milieu de fourchette, contre une estimation des analystes de 5,08 dollars — données compilées par LSEG

** La société table sur un chiffre d’affaires de 2,654 milliards de dollars pour l’exercice 2026, soit la valeur médiane de sa fourchette de prévisions, ce qui correspond aux estimations des analystes

** La société a annoncé un chiffre d'affaires de 676 millions de dollars et un BPA ajusté de 1,33 dollar au troisième trimestre, deux chiffres supérieurs aux attentes des analystes

** Le titre se négocie à son plus haut niveau depuis avril 2022

** 7 des 17 courtiers attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, et 10 "conserver"; objectif de cours médian de 94 $ — données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, la valeur de l’action RNG a presque triplé depuis le début de l’année, surperformant l’indice S&P Composite 1500 Software & Services

.SPCOMIS , qui affiche une hausse de 5,7 % depuis le début de l’année

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