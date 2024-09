Ring Capital ouvre un bureau en Italie

" Ring Capital a pour ambition de devenir la plateforme d'investissement à impact référente en Europe afin de financer les meilleures solutions aux enjeux sociaux et environnementaux (...) Cette expansion en Italie reflète pleinement notre volonté de participer activement à l'accélération de l'impact au niveau européen", déclare Nicolas Celier, cofondateur et Managing Partner de Ring Capital.

Il s'agit pour Ring Capital d'une nouvelle étape dans sa stratégie d'européanisation, après avoir investi dans des startups provenant d'autres pays européens, telles que Soil Capital en Belgique et Samara en Espagne, et prouvé sa capacité à soutenir des entreprises comme Karos dans leur internationalisation.

(AOF) - Ring Capital annonce l'ouverture d'un bureau en Italie "où les enjeux d'impact social et environnemental sont très présents", précise un communiqué de presse. Ignazio Rocco a été recruté en tant que senior advisor et Sara De Benedetti, comme directrice d'investissement en Italie.

