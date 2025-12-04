 Aller au contenu principal
Riley Permian vend un projet de transport intermédiaire au Nouveau-Mexique, les actions sont en hausse
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions de la société pétrolière et gazière Riley Exploration Permian REPX.A augmentent de 1,2 % à 27,50 $

** La société vendra sa filiale Dovetail Midstream au Nouveau-Mexique à Targa Northern Delaware pour environ 111 millions de dollars dans le cadre d'une transaction au comptant

** REPX déclare qu'elle vendra également certains actifs de stations de compression à Targa pour environ 10 millions de dollars, la clôture étant prévue d'ici la fin du premier trimestre 2026

** La société a également le droit de gagner jusqu'à 60 millions de dollars supplémentaires en paiements en espèces, sous réserve de l'atteinte de certains seuils de performance basés sur le volume sur une période de cinq ans ** En incluant les mouvements de la séance, REPX a baissé de ~14% depuis le début de l'année

